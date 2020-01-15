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Нападающий «Фиорентины» Педру станет игроком «Фламенго»

17:55
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Форвард «Фиорентины» Педру вернется в Бразилию, сообщает своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Он будет выступать за «Фламенго».

Сообщается, что футболист отправится на родину в ближайшие часы. Стороны достигли договоренности о переходе.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел четыре матча за «Фиорентину». Ранее он выступал за «Флуминенсе» — принципиального соперника «Фла». В прошедшем сезоне «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.

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