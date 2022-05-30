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Ришарлисон об интересе «Реала»: «Руководство знает, чего я хочу. Давайте дождемся июня»

Ришарлисон отреагировал на интерес «Реала»
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон отреагировал на информацию об уходе из клуба летом этого года.

«Я уже разъяснил все руководству клуба и Фрэнку Лэмпарду. Они знают, чего я хочу. Давайте дождемся июня. Прямо сейчас я не могу ничего сказать, потому что я уважаю клуб, его историю и привязанность фанатов», — цитирует Ришарлисона Globo.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему форварду со стороны «Реала».

В текущем сезоне Ришарлисон провел за «Эвертон» 33 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт действует до июня 2024 года.

ФК Реал
ФК Эвертон
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