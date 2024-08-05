Нападающий дортмундской «Боруссии» Фюллькруг прошел медосмотр для перехода в «Вест Хэм»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг перейдет в «Вест Хэм», сообщает Sky Sports.

В воскресенье, 4 августа 31-летний немец успешно прошел медосмотр для завершения трансфера.

«Молотобойцы» заплатят за футболиста 27,5 миллиона фунтов, игрок подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один год.

Фюллькруг перешел в дортмундскую «Боруссию» в августе 2023 года. Форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах.