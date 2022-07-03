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Сегодня, 17:00

Источник: «Динамо» хочет продать Комличенко «Ростову»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко может перейти в «Ростов» на постоянной основе, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, бело-голубые хотят получить за форварда 2 миллиона евро. Впрочем, «Ростов» на пока согласен только на аренду. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Ранее «СЭ» сообщал, что дальнейшее будущее нападающего будет решать новый тренерский штаб «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем.

Сезон-2021/22 26-летний форвард провел в «Ростове» на правах аренды. Комличенко сыграл за команду 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в три миллиона евро. Контракт Комличенко действует до июня 2024 года.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» занял девятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте (53 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/dinamo-khochet-prodat-komlichenko-rostovu-za-dva-milliona-evro-1303990/
Николай Комличенко
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