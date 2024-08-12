Нападающий «Челси» Бройя может перейти в «Штутгарт»

Нападающий «Челси» Армандо Бройя может продолжить карьеру в «Штутгарте», сообщает Sky Germany.

Немецкий клуб рассчитывает арендовать 22-летнего албанца до конца сезона-2024/25. «Штутгарт» считает футболиста одной из главных целей на трансферном рынке этим летом.

Бройя — воспитанник «Челси». Во второй половине сезона-2023/24 форвард выступал на правах аренды за «Фулхэм», в составе которого сделал 1 результативную передачу в 8 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.