Нападающий Бертераме перешел в «Интер Майами»

«Интер Майами» подписал контракт с нападающим Херманом Бертераме. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

27-летний игрок сборной Мексики выступал за «Монтеррей». Его контракт с этим клубом действовал до 31 декабря 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 24 матчах Бертераме забил 13 голов и сделал три результативные передачи. В его активе два гола в восьми матчах за национальную команду.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8,5 миллиона евро, а сумму сделки по переходу в «Интер Майами» — в 12,6 миллиона евро.