Левандовски принял решение уйти из «Баварии» еще прошлым летом из-за интереса клуба к Холанну

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски принял решение уйти из клуба еще прошлым летом, сообщает Bild.

По данным источника, причиной этому стал интерес мюнхенского клуба к тогда еще нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, который в мае перешел в «Манчестер Сити».

33-летний поляк якобы сказал друзьям, что «если ваш босс ищет вам замену, лучше уйти».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Текущее соглашение форварда с «Баварией» истекает в июне 2023 года.