Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 22:13

Левандовски принял решение уйти из «Баварии» еще прошлым летом из-за интереса клуба к Холанну

Читать «СЭ» в

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски принял решение уйти из клуба еще прошлым летом, сообщает Bild.

По данным источника, причиной этому стал интерес мюнхенского клуба к тогда еще нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, который в мае перешел в «Манчестер Сити».

33-летний поляк якобы сказал друзьям, что «если ваш босс ищет вам замену, лучше уйти».

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Текущее соглашение форварда с «Баварией» истекает в июне 2023 года.

Роберт Левандовски
Эрлин Холанн
ФК Бавария
1
1
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Сергей Степашин: «После 1:5 от «Сочи» динамовцам вдвойне важно победить в финале Кубка России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нкетиа продлит контракт с «Арсеналом». Он третий бомбардир клуба в этом сезоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости