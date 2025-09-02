Нападающий Баква сменил «Страсбур» на «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» подписал контракт с нападающим Диланом Баква. Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Предыдущим клубом 23-летнего француза был «Страсбур». В сезоне-2024/25 Баква в 31 матче во всех турнирах забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с французским клубом действовал до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро, а сумму трансфера — в 35 миллионов евро.