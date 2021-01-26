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Нападающий «Аталанты» Гомес прилетел в Севилью

17:42
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес вместе с агентом Рисо прилетел в Севилью. В аэропорту их встретил спортивный директор «Севильи» Мончи, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сегодня, 26 января, сообщалось, что 32-летний аргентинец прилетит в Испанию и подпишет четырехлетний контракт с «Севильей».

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда

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