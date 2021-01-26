Нападающий «Аталанты» Гомес прилетел в Севилью

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес вместе с агентом Рисо прилетел в Севилью. В аэропорту их встретил спортивный директор «Севильи» Мончи, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Papu Gomez just landed in Sevilla, he met with the director @leonsfdo and now it's time to sign his contract to join his new club until June 2024 on a permanent deal. Hecho. ??? #Sevilla #transfers pic.twitter.com/bIi88C6K8B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021

Сегодня, 26 января, сообщалось, что 32-летний аргентинец прилетит в Испанию и подпишет четырехлетний контракт с «Севильей».

Гомес решил покинуть «Аталанту» после конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Футболист не выходил на поле с 16 декабря, когда