Источник: Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Балотелли

Нападающий Артем Дзюба может перейти в состав «Адана Демирспора» только в случае ухода форварда Марио Балотелли, утверждает Eurostavka.ru.

По словам источника, еще одной сложностью в переговорах с 33-летним россиянином может быть слишком публичная деятельность турецких клубов, которые активно общаются со СМИ.

Сегодня, 16 августа спортивный директор «Адана Демирспора» подтвердил, что клуб ведет переговоры с Дзюбой.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Адана Демирспор» предложил 33-летнему Дзюбе контракт с зарплатой около 1,5 миллиона евро в год.