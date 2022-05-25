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Нкетиа продлит контракт с «Арсеналом». Он третий бомбардир клуба в этом сезоне

Нкетиа в ближайшее время продлит соглашение с «Арсеналом»
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Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа продлит контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

Текущее соглашение 22-летнего английского форварда истекало в июне этого года.

Интерес к футболисту проявляли, «Вест Хэм» и менхенгладбахская «Боруссия».

В этом сезоне Нкетиа провел за «канониров» 28 матчей и забил 10 голов, став третьим бомбардиров клуба. Больше только у Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу, которые забили 12 и 11 голов, соответственно.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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