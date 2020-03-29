Наингголану придется пойти на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в «Кальяри»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан должен согласиться на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в команде. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, клуб из Сардинии хотел бы выкупить контракт игрока. Он выступает на правах аренды из «Интера» до конца сезона. Миланский клуб хотел бы получить за бельгийца 20 миллионов евро, и «Кальяри» устраивает эта сумма. Однако полузащитнику придется согласиться на уменьшение зарплаты, которая составляет 4 миллиона евро в год.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за «Кальяри» и забил пять мячей при шести голевых передачах.