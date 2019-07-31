Наингголан, которым интересовался "Зенит", может стать игроком "Фиорентины"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб летом, утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, "Фиорентина" близка к аренде 31-летнего бельгийца.
"Фиалки" смогу воспользоваться летом 2020 года опцией выкупа футболиста.
В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Интер", забил семь голов и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Наингголана в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может приобрести Наингголана.
Источник: "Зенит" хочет приобести Наингголана
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