Наингголан, которым интересовался "Зенит", может стать игроком "Фиорентины"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может покинуть клуб летом, утверждает Sky Sport Italia. По информации СМИ, "Фиорентина" близка к аренде 31-летнего бельгийца.

"Фиалки" смогу воспользоваться летом 2020 года опцией выкупа футболиста.

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Интер", забил семь голов и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Наингголана в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может приобрести Наингголана.

Источник: "Зенит" хочет приобести Наингголана