Наингголан хочет вернуться в "Кальяри"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан хотел бы перейти в "Кальяри", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, бельгиец хотел бы вновь выступать за свой бывший клуб. Кроме того, у его жены обнаружили рак, и она хотела бы проводить больше времени с семьей. Супруга футболиста родом из Сардинии, они познакомились в период его выступлений за "Кальяри".

Ранее стало известно, что главный тренер "Интера" Антонио Конте отказался от услуг Раджи Наингголана и Мауро Икарди. Им ищут новые клубы, с футболистами работает отдельный тренер.

31-летний футболист в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Интер" и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что им интересуются китайские "Шанхай Шеньхуа" и "Далянь Ифан".

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