Нагельсманн считает, что Кейн мог бы много забивать в Германии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может преуспеть в Германии.

«Кейн очень дорогой, вот в чем проблема. Он мог бы много забить в бундеслиге. Я не знаю цену, но мюнхенской «Баварии» действительно будет сложно его заполучить. Посмотрим, что произойдет в будущем», — цитирует Daily Mail Нагельсманна.

Ранее появилась информация, что «Бавария» заинтересована в подписании Кейна следующим летом.