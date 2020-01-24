«МЮ» заинтересован в аренде Слимани на замену травмировавшемуся Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать форварда «Монако» Ислама Слимани, права на которого принадлежат «Лестеру», информирует Daily Mail Sports. Сообщается, что аренда Слимани обойдется «красным» в 4 миллиона фунтов стерлингов.

На данный момент тренер «МЮ» Оле Гуннар Сульшер срочно ищет нового нападающего на замену Маркусу Рэшфорду, который выбыл на два месяца из-за стрессовой травмы спины. У «Юнайтед» есть всего семь дней, чтобы укрепить линию нападения и подписать Слимани.

31-летний алжирец забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 13 матчах Лиги 1.