«МЮ» рассматривает форварда «Уотфорда» в качестве альтернативы Санчо
12:46
Форвард «Уотфорда» Исмиаила Сарр может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sunday Mirror.
По сведениям источника, манкунианцы рассматривают 22-летнего сенегальца в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Также сообщается об интересе к Сарру со стороны «Ливерпуля».
В текущем сезоне Сарр провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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