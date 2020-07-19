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«МЮ» рассматривает форварда «Уотфорда» в качестве альтернативы Санчо

12:46
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Форвард «Уотфорда» Исмиаила Сарр может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sunday Mirror.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают 22-летнего сенегальца в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Также сообщается об интересе к Сарру со стороны «Ливерпуля».

В текущем сезоне Сарр провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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