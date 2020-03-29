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«МЮ» пытался купить Вальверде. «Реал» запросил 500 миллионов

16:43
Федерико Вальверде.
Федерико Вальверде.
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«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести у «Реала» Федерико Вальверде в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana. Однако попыткам их не суждено было увенчаться успехом. Президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что готов продать хавбека только за отступные прописанные в контракте Вальверде. Составляют они 500 миллионов евро.

Самый дорогой трансфер в футболе был совершен в 2017 году, когда Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний уругваец провел 32 матча и забил 2 мяча за мадридцев.

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