«МЮ» пытался купить Вальверде. «Реал» запросил 500 миллионов

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести у «Реала» Федерико Вальверде в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana. Однако попыткам их не суждено было увенчаться успехом. Президент «Реала» Флорентино Перес объявил, что готов продать хавбека только за отступные прописанные в контракте Вальверде. Составляют они 500 миллионов евро.

Самый дорогой трансфер в футболе был совершен в 2017 году, когда Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний уругваец провел 32 матча и забил 2 мяча за мадридцев.