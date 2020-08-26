«МЮ» провел переговоры с отцом Месси

«Манчестер Юнайтед» встретился с Хорхе Месси, отцом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter.

«МЮ» хочет побороться за шестикратного обладателя «Золотого мяча». Ранее Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении покинуть клуб. Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола. «МЮ» планирует вступить в борьбу за него.