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«МЮ» провел переговоры с отцом Месси

19:09

«Манчестер Юнайтед» встретился с Хорхе Месси, отцом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, утверждает итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter.

«МЮ» хочет побороться за шестикратного обладателя «Золотого мяча». Ранее Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении покинуть клуб. Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола. «МЮ» планирует вступить в борьбу за него.

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