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«МЮ» попытается купить у «Атлетико» Сауля

11:23
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Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Daily Mail, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер хочет видеть испанца в своей команде. «МЮ» может подписать его уже в январе. При этом «Атлетико» хочет выручить за Сауля не менее 128 миллионов евро.

Сауль Ньигес является воспитанником «Атлетико» и дебютировал в основной команде в 2012 году. С тех пор он провел за мадридцев 269 матчей.

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