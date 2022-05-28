«МЮ» поборется за Рубена Невеша с «Барселоной»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 25-летнего португальца претендует «Манчестер Юнайтед», которому придется побороться за игрока с «Барселоной». Сам хавбек заявлял, что хочет сыграть в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Невеш провел 36 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.