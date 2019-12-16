«МЮ» нацелился на Лаутаро Мартинеса и Паредеса

«Манчестер Юнайтед» оценивает возможности на рынке для усиления состава в январе. Как сообщает The Mirror, в сферу интересов «МЮ» попали аргентинцы Лаутаро Мартинес из «Интера» и Леандро Паредес из «ПСЖ». По данным источника, английский клуб проводит предварительные консультации, чтобы выйти на миланцев и парижан с конкретными предложениями.

В то же время издание отмечает, что «Интер» вряд ли пожелает продавать Мартинеса, которым также интересуется «Барселона». А Паредес в «ПСЖ» имеет не так много игровой практики, поэтому французская сторона может пойти на контакт с «МЮ».