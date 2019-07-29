"МЮ" и "ПСЖ" поборются за Матюиди

"Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" проявляют интерес к полузащитнику "Ювентуса" Блезу Матюиди, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere di Torino, тренерскому штабу "МЮ" нравится игра француза. "ПСЖ" при этом также хочет видеть игрока у себя. Именно из парижского клуба Матюиди и перешел в "Юве".

32-летний футболист в прошлом сезоне провел 42 матча за "старую синьору" и забил три мяча при трех голевых передачах.

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