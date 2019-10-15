«МЮ» и «Милан» претендуют на Ракитича

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» хотят подписать полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, сам футболист не против остаться в «Барсе», но лишь в том случае, если будет получать достаточную игровую практику. Его хотел бы приобрести «Милан». В итальянском клубе считают, что опыт футболиста может помочь команде. Россонери хотят подписать игрока уже в январе.

«Манчестер Юнайтед», как указывает источник, также хочет приобрести игрока и сделает попытку завершить трансфер зимой. 31-летний хорват в текущем сезоне провел шесть матчей за «Барсу» во всех турнирах.

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