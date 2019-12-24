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«МЮ» хочет обменять Погба в «Ювентус» с доплатой со стороны Турина

12:56
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«Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно может обменять полузащитника Поля Погба в «Ювентус», сообщает Tuttosport. В обратном направлении отправится хавбек Эмре Джан, также туринцы должны будут доплатить 60 миллионов евро.

Из-за травмы голеностопа 26-летний Погба не выходил на поле с сентября. В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за «МЮ» и отдал две результативные передачи.

25-летний Джан в текущем сезоне провел семь матчей за «Юве», в которых не отметился результативными действиями.

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