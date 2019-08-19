«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел

«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с защитником Маркосом Рохо, сообщают британские СМИ.

Как информирует Metro, аргентинец мог перейти в «Эвертон», но трансфер сорвался. В «МЮ» не рассчитывают на игрока, который зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю.

По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты, чтобы тот ушел. Им также интересовались в Испании и Италии, но английский клуб не устроили предложения об аренде — «МЮ» настроен только на трансфер. Ранее также сообщалось, что он может перейти в «Фенербахче».

29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.

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