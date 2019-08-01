"МЮ" готов заплатить "Лестеру" 80 миллионов фунтов за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" готов отдать 80 миллионов фунтов за защитника "Лестера" Гарри Магуайра, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, сам футболист недоволен поведением "Лестера". Ранее сообшалось, что "лисы" требуют за него 90 миллионов фунтов.

Если Магуайр перейдет в "МЮ" за 80 миллионов, он станет самым дорогим защитником в истории. На данный момент рекорд принадлежит Виргилу ван Дейку, который перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 миллионов.

В сезоне-2018/19 26-летний англичанин провел за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. В его активе также 20 матчей за национальную сборную.

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