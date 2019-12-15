«МЮ» готов заплатить 30 миллионов евро за Кулушевски

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Пармы» Деяну Кулушевски. Как сообщает Gazzetta dello Sport, английский клуб отправлял скаутов на матч чемпионата Италии с «Наполи» (2:1), чтобы они просмотрели игру 19-летнего шведского вингера. В этом матче Кулушевски забил один мяч и сделал голевую передачу.

По данным источника, «МЮ» может заплатить за Кулушевски 30 миллионов евро. Но интерес к игроку проявляют «Интер» и «Ювентус». В нынешнем сезоне швед провел в серии А 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.