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«Мы не можем платить игроку такого масштаба». Румменигге — о возможном переходе Месси в «Баварию»

13:44
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы не можем платить игроку такого масштаба, — приводит слова Румменигге Tuttosport. — Это противоречит нашей политике и философии.

Честно говоря, меня немного огорчает, что Месси может покинуть «Барсу». Лео написал историю этого клуба, и я считаю, он должен закончить карьеру там.

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