Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Мы не можем платить игроку такого масштаба, — приводит слова Румменигге Tuttosport. — Это противоречит нашей политике и философии.

Честно говоря, меня немного огорчает, что Месси может покинуть «Барсу». Лео написал историю этого клуба, и я считаю, он должен закончить карьеру там.