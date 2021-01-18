Мустафи попрощался с Езилом, назвав его «королем ассистов»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в Twitter попрощался с полузащитником команды Месутом Езилом, который в скором времени станет игроком «Фенербахче».

Футболист опубликовал совместное фото с немцем и пожелал ему удачи.

«Брат, ты был самым неэгоистичным игроком на поле и за его пределами. Ты навсегда запомнишь как король ассистов. К сожалению, мы, как команда, не смогли помочь тебе, когда ты в этом нуждался. Всего наилучшего», — написал Мустафи.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Фенербахче» объявит о сотрудничестве с Езилом. Футболист уже прибыл в Стамбул.