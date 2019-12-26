Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Мусса Дембеле — главная трансферная цель «Арсенала» зимой

08:29

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Лионе» Мусса Дембеле, сообщает Mirror. Форвард является главной трансферной целью лондонцев в зимнее окно.

Кандидатуру Дембеле высоко оценил защитник «Арсенала» и его бывший партнер по «Селтику» Киран Тирни.

Зимой команда Микеля Артеты может лишиться Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта и рассматривает альтернативные варианты.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 10 голов в 18 матчах лиги 1.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир