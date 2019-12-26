«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Лионе» Мусса Дембеле, сообщает Mirror. Форвард является главной трансферной целью лондонцев в зимнее окно.

Кандидатуру Дембеле высоко оценил защитник «Арсенала» и его бывший партнер по «Селтику» Киран Тирни.

Зимой команда Микеля Артеты может лишиться Пьера-Эмерика Обамеянга или Александра Ляказетта и рассматривает альтернативные варианты.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 10 голов в 18 матчах лиги 1.