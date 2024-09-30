Mundo Deportivo: Щенсны прошел медосмотр для перехода в «Барселону»

Экс-голкипер «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсны прошел медосмотр для подписания контракта с «Барселоной». Об этом сообщает испанская Mundo Deportivo.

34-летний поляк объявил о завершении карьеры летом 2024 года. Тем не менее игрок откликнулся на предложение каталонцев, которым требуется опытный вратарь в связи с травмой Марка-Андре тер Штегена.

Нидерландец пропустит около восьми месяцев из-за травмы надколенного сухожилия. На сегодняшний день в распоряжении главного тренера команды Ханса-Дитера Флика имеются лишь такие голкиперы, как 25-летний Иньяки Пенья (15 матчей за клуб с 2022 года), а также воспитанники академии Андер Астралага (20 лет) и и Диего Кочен (18 лет).

Утверждается, что Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» сроком до 30 июня следующего года, как только медицинские тесты подтвердят его готовность к игре. 1 октября поляк посетит домашний матч каталонцев против «Янг Бойз» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.