Mundo Deportivo: «Реал» не планирует возвращать Роналду. Португалец не вписывается в политику клуба

«Реал» не намерен возвращать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает El Mundo Deportivo. 35-летний португалец не отвечает трансферной политике клуба, поскольку сейчас мадридцы работают на омоложение состава. Вместо пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Реал» обратил внимание на Эрлина Холанна из «Боруссии» и Кильяна Мбаппе из «ПСЖ».

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. «Юве» может расстаться с ним из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.