Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Mundo Deportivo: «Реал» не планирует возвращать Роналду. Португалец не вписывается в политику клуба

7 апреля 2020, 23:51
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images

«Реал» не намерен возвращать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает El Mundo Deportivo. 35-летний португалец не отвечает трансферной политике клуба, поскольку сейчас мадридцы работают на омоложение состава. Вместо пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Реал» обратил внимание на Эрлина Холанна из «Боруссии» и Кильяна Мбаппе из «ПСЖ».

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. «Юве» может расстаться с ним из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир