Mundo Deportivo: «ПСЖ» готов предложить за Ламина Ямаля 250 миллионов евро

«ПСЖ» готов побить мировой трансферный рекорд ради перехода полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижане готовы предложить 250 миллионов евро за 16-летнего игрока. Однако «Барселона» на данный момент не хочет продавать футболиста.

Если трансфер состоится, он станет самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордной является сделка по переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» — портал Transfermarkt оценивает ее сумму в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. На Евро-2024 полузащитник отличился одной голевой передачей в трех матчах за сборную Испании.