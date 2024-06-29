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Сегодня, 15:56

Mundo Deportivo: «ПСЖ» готов предложить за Ламина Ямаля 250 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

«ПСЖ» готов побить мировой трансферный рекорд ради перехода полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, парижане готовы предложить 250 миллионов евро за 16-летнего игрока. Однако «Барселона» на данный момент не хочет продавать футболиста.

Если трансфер состоится, он станет самым дорогим в истории футбола. На данный момент рекордной является сделка по переходу Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» — портал Transfermarkt оценивает ее сумму в 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. На Евро-2024 полузащитник отличился одной голевой передачей в трех матчах за сборную Испании.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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