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Мойзе Кин может вернуться в «Ювентус»

01:57
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«Ювентус» работает над переходом своего бывшего нападающего команды Мойзе Кина, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, сам футболист хотел бы вернуться. Он уже согласовал слубом контракт по схеме 1+4 до 2026 года. «Юве» ведет переговоры с «Эвертоном» об аренде с правом выкупа, которая при определенных показателях игрока превратится в обязательство.

21-летний итальянец в текущем сезоне отыграл два матча за «Эвертон». В прошлом сезоне он играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей.

Transermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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