Мойзе Кин может вернуться в «Ювентус»

«Ювентус» работает над переходом своего бывшего нападающего команды Мойзе Кина, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Moise #Kean wants to return to #Juventus. Agreed personal terms for a contract until 2026 (1+4). Juve are working to reach an agreement with #Everton for a loan with option to buy, with could become an obligation upon reaching certain conditions. #transfers #EFC https://t.co/4iSiLUCvTe — Nicol? Schira (@NicoSchira) August 26, 2021

По данным источника, сам футболист хотел бы вернуться. Он уже согласовал слубом контракт по схеме 1+4 до 2026 года. «Юве» ведет переговоры с «Эвертоном» об аренде с правом выкупа, которая при определенных показателях игрока превратится в обязательство.

21-летний итальянец в текущем сезоне отыграл два матча за «Эвертон». В прошлом сезоне он играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей.

Transermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.