Мойзе Кин близок к возвращению в «Ювентус»
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин может вернуться в Италию, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 21-летнего итальянца претендует «Ювентус». Переговоры находятся в финальной стадии — туринцы арендуют игрока с опцией выкупа за 25 млн евро при определенных условиях. Он уже согласовал с клубом контракт по схеме «1+4» до 2026 года.
В прошлом сезоне Кин играл в аренде за «ПСЖ» и в 26 матчах чемпионата Франции забил 13 мячей. Портал Transermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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