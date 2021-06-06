Главный тренер «Вест Хэма» Мойес посоветовал следить за Кралом на Евро-2020

Главный тренер «Вест Хэм» Девид Мойес назвал полузащитника сборной Чехии Алекса Крала в числе семи игроков, за которыми стоит наблюдать на предстоящем чемпионате Европы.

Мойес отметил, что Крал «похож по манере» на полузащитника лондонцев Томаша Соучека, но играет в другом стиле.

«Крал, которому только исполнилось 23 года, молодой полузащитник, который играл за «Славию», а потом перешел в «Спартак». Он должен играть в основном составе сборной Чехии. По манере игры он похож на Соучека, но все же играет несколько в другом стиле.

Он хорошо контролирует мяч, умеет играть в отборе и умело выбирает позицию», — сказал Мойес The Times.

Ранее, 6 июня, появилась информация, что «Вест Хэм» близок к завершению сделки по трансферу полузащитника «Спартака».

Срок контракта 23-летнего чеха с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

В настоящее время Крал готовится к Евро вместе со сборной Чехии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Чехии сыграет в одной группе с Хорватией, Англией и Шотландией. Первую игру турнира против шотландцев чехи проведут 14 июня.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей и сделал 6 результативных передач.