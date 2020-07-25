Моуринью предупредили, что «Тоттенхэм» не будет продавать летом Кейна
17:49
Форвард Харри Кейн останется в «Тоттенхэме», несмотря на финансовые сложности, с которыми клуб столкнулся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Руководство «шпор» проинформировало главного тренера команды Жозе Моуринью о том, что клуб не собирается продавать летом 26-летнего английского футболиста и ряд других ключевых игроков.
В сезоне-2019/20 Кейн провел 33 матча за «Тоттенхэм», забил 23 гола и сделал две результативные передачи.
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