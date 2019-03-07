Моуринью планирует возобновить тренерскую карьеру летом

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что летом надеется возобновить карьеру. Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года.

- Не знаю. В настоящий момент нельзя сказать, что я отчаянно ищу новое место работы, - приводит RT слова Моуринью. - Продолжаю изучать новые вещи. Надеюсь, что летом я возобновлю свою тренерскую деятельность, приму участие в предсезонной подготовке в июне – июле. Но пока никакой конкретики нет. Когда она появится, я дам знать.