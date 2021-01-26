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Моуринью может переманить Ди Марию в «Тоттенхэм»

12:45
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заинтересован в подписании аргентинского полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, сообщает Daily Mail. Контракт 32-летнего аргентинца с парижским клубом истекает летом.

Ди Мария не собирается продлевать соглашение с «ПСЖ», поэтому активизировался «Тоттенхэм». Моуринью хочет воссоединиться с футболистом, которого он тренировал в «Реале». Детали потенциального контракта атакующего полузащитника со «шпорами» неизвестны.

Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы. Все это время в клубе находился Ди Мария. Вместе футболист и тренер смогли выиграть чемпионат Испании 2011/2012, Кубок Испании 2010/2011 и Суперкубок Испании 2012.

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