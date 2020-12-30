Моуринью мечтает о переходе Рамоса в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью мечтает переманить в свою команду защитника «Реала» Серхио Рамоса, сообщает Daily Mail. Действующий контракт 34-летнего испанца заканчивается в 2021 году. Португальский специалист внимательно следит за переговорами между игроком и клубом.

В этом сезоне Рамос сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Ранее Моуринью работал с защитником в «Реале».