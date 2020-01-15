Моуринью хочет взять в «Тоттенхэм» экс-форварда «Спартака» Зе Луиша

Нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», утверждает The Telegraph. Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью планирует усилить атаку в связи с травмой лучшего бомбардира команды Харри Кейна. Ранее стало известно, что капитан сборной Англии перенесет операцию и вернется не раньше апреля.

Речь идет об аренде Зе Луиша до конца сезона. На сделку могут повлиять близкие отношения Моуринью с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» прошедшим летом. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего нападающего 20 матчей и 8 голов во всех турнирах.