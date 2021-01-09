Моуринью хочет видеть защитника «Реала» Милитау в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Реала» Эдером Милитау, сообщает AS.

По данным источника, в футболисте заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. «Реал» в свою очередь готов отпустить бразильского игрока на выгодных условиях.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Милитау в 30 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.