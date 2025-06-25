Футбол
25 июня, 20:17

Мостовой считает, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»: «Думаю, он хочет играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в «Борнмут» или «Галатасарай».

«Если есть такая возможность, ему нужно уйти. Там он будет играть, а в «ПСЖ» он сидит в запасе. Да, он выиграл всё, но все же понимают, что Доннарумма — номер один. Один из лучших вратарей мира. Если ты хочешь получать трофеи и просто сидеть, можно остаться. Но я думаю, он все-таки хочет играть», — сказал Мостовой «СЭ».

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

24 июня появилась информация о том, что «Борнмут» и «Галатасарай» заинтересованы в 26-летнем футболисте. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.

Александр Мостовой
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Борнмут
ФК Галатасарай
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Spacewalker

    А что там насчёт недовольства Сафоновым? И сколько по вашему мнению должен стоить второй вратарь клуба, победителя Лиги чемпионов?:rolling_eyes::thinking: Бросайте, батенька, свои бедняцкие замашки, тут немного другой уровень цен:rofl:

    27.06.2025

  • SERGEY111

    И это правда - из за этого хохла вся Мотина каша сейчас заварилась .

    26.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Мостовой считает, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»: «Думаю, он хочет играть» ================================================== они все там прежде всего пажить в уевропе футбол это способ там пажить самы лучший вариант что-бы играть это обратно в Краснодар но это не уевропа к сожалению

    26.06.2025

  • Danila Serov

    Да его хотят отдать, ибо взяли какого то салоеда, который мол в одной комманде играть не хочет.

    26.06.2025

  • Фрей фе

    ДБ(с)

    25.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Да на хочет он играть. Хочет кубки и медали получать в отличии от Карпина, который только за бабло…

    25.06.2025

  • hottie

    Меня больше удивляет, что вообще есть такие варики как Борнмут и Галатасарай если это не утка только.

    25.06.2025

  • Армеец

    Да...на виду...в Краснодаре...кубанойд очередной...

    25.06.2025

  • hottie

    В руководстве ПСЖ недовольны должны быть в 1ю очередь не Сафоном, а теми кто слил на него 20 лямов. А уже потом возможно и Сафоновым.

    25.06.2025

  • Армеец

    Здраво,коллега

    25.06.2025

  • Олег Кн.

    В Борнмут его не возьмут, пока не поменяется ветер. Рептилоиды ему тупо не дадут рабочую визу. Они даже теннисистов наших не хотели пускать на турниры, пока их раком не поставили теннисное руковводство. Галатасарай, там первый номер ушёл, но тоже не вариант. Если ПСЖ реально его захотят продать из-за хохла, то варианты в Европе ещё появятся. Самая движуха на рынке ещё особо не начиналась.

    25.06.2025

  • Армеец

    Шурик! А ты и думать можешь!!!

    25.06.2025

  • Diman_madridista

    Давно уже нефутбольный человек Мостовой сильно завидует чемпиону и обладателю Кубка Франции, победителю Лиги Чемпионов Сафонову. Да, не всем суждено мыкаться по Канам, Страсбурам и Сельтам ))

    25.06.2025

  • Medovar

    Матвею не надо спешить с переходом. Сейчас его пытаются съесть психологически и здесь немалую роль, очевидно, играют капризы Доннарумы и кого-то ещё, кому-то не очень комфортно играть в одной команде с Матвеем. Надо поиграть в ПСЖ еще хотя бы год, распробовать европейский футбол - это совсем др. опыт и др. требования. Если придется выбирать, то лучше АПЛ, чем туретчина, где он наверняка скиснет. И, главное, Доннарума тоже ведь пропускает (за ПСЖ практически в каждом матче). Хотя, конечно, более объективно можно было бы судить еще и имея данные по сэйвам (как в хоккее).

    25.06.2025

  • zg

    )))))Что верно,то верно!)))))

    25.06.2025

  • kazial

    Надо остаться в ПСЖ тренироваться и ждать своего шанса. Мотя молодой ещё, а в другие клубы успеет

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Ну дак,для них не проблема и форсаж включить,запросто.)

    25.06.2025

  • zg

    Причем как раз после Моти был включен реальный эконом-режим!)

    25.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Может быть и так. Правду знают в ПСЖ.

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Ну,то нам неведомо.Купить второго вратаря за 20 лямов...впрочем,шейхи,хрен поймёшь их логику.)

    25.06.2025

  • zg

    Боюсь Балтику и нас они не спасут.......

    25.06.2025

  • Medovar

    Что касается хвастовства, то интересная трактовка, в целом присущая собирательному Шурочкину. Сафонов, ощущая себя частью большой страны, в которой родился и за которую выступал, привез реплику завоёванного им трофея, чтобы поделиться со всеми своей радостью. Абсолютно простодушный и открытый парень. В ответ получил негатив. С чего бы? Сделал фото с медалями и кубком, полученными на международном уровне - в чем хвастовство?

    25.06.2025

  • zg

    Про первым это точно!Все равно не понимаю позицию ПСЖ(если это не гонево в принципе),зачем было брать и не за 2 копейки?)

    25.06.2025

  • Medovar

    Матвею выпал шанс, который бывает не у каждого, и не сказать, что он свалился на него из ничего. Все-таки он достаточно проявил себя, играя за Краснодар. Я думаю, что дело не в претензиях к нему со стороны руководства, а скорее в ревности Доннарумы, ведь многие из играющих на высоком уровне на дух не переваривают конкурентов.

    25.06.2025

  • Павел Леонидович

    да кому он кроме позорища нашего нужен?)

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    Взаимный салют!Да без разницы,лишь бы первым быть.Турки не отличаются постоянством,лишь бы не прокинули.)

    25.06.2025

  • SuperDennis

    Сафонов хочет играть, а Мостовой тренировать. Они должны быть вместе! В ПСЖ. Мостовой, Мотя уже там, твой ход! Когда увидим?

    25.06.2025

  • zg

    Привет!Ну я бы выбрал Сарай!Постоянная ЛЧ и хороший климат!)

    25.06.2025

  • Глупый

    возьмите его в балтику, а бобровского в спартак

    25.06.2025

  • Sever

    Забарный пинком под зад мотю на родные болота!

    25.06.2025

  • Slim Tallers

    Так а где же он играть-то будет?! В той же Турции тоже будет сидеть на лавке. Что-бы играть,нужно ехать домой. А там вратарь получше есть у Краснодара.

    25.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Какой Мостовой? Здесь, вроде про Сафонова.

    25.06.2025

  • Golfer

    Про что ещё не высказался Мостовой?

    25.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Переходя в ПСЖ под Доннарумма, Мотя прекрасно понимал, что играть будет мало. Хотя 17 матчей в такой ситуации, даже очень не плохо. Не довольным он быть не может. Если вознкла тема перехода в другой клуб, то, я так думаю, дело в недовольстве руководства ПСЖ Сафоновым. И желанием , пока не поздно, вернуть потраченные на него деньги.

    25.06.2025

  • Степочкин

    Причем с перспективой первого номера в любой номальный клуб. Не сказать что позорно с лавки хватать трофеи, но чести в таком способе завоевания титулов мало. Особенно когда потом этим титулом хвастаешься направо-налево с Кубком.

    25.06.2025

  • Олег Каноков

    С одной стороны,Царь прав,с другой,неизвестно,чего хочет сам Мотя,ещё трофеев и бабла со скамейки,либо играть.Борнмут-не самый плохой вариант.имхо

    25.06.2025

  • Семён Фадеич

    Я бы не ушёл.

    25.06.2025

