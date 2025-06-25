Мостовой считает, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»: «Думаю, он хочет играть»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в «Борнмут» или «Галатасарай».

«Если есть такая возможность, ему нужно уйти. Там он будет играть, а в «ПСЖ» он сидит в запасе. Да, он выиграл всё, но все же понимают, что Доннарумма — номер один. Один из лучших вратарей мира. Если ты хочешь получать трофеи и просто сидеть, можно остаться. Но я думаю, он все-таки хочет играть», — сказал Мостовой «СЭ».

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

24 июня появилась информация о том, что «Борнмут» и «Галатасарай» заинтересованы в 26-летнем футболисте. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Сафонова в 20 миллионов евро.