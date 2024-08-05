Мостовой рассказал, что хочет возвращения Жиго в «Спартак»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» рассказал, хочет ли он возвращения защитника Самюэля Жиго в «Спартак».

«Как футболиста — конечно. Не думаю, что его приход нарушит какой-то микроклимат в команде. Там 2 года был человек, который вообще не видел футбол и не знал, что это такое — и не нарушал микроклимат. Я говорю про Абаскаля. В «Зените» позиция центрального защитника тоже укомплектована, но почему-то они покупают кого-то. Там был незаменимый Родригао — раз, и он уже на скамеечке, играет Нино. Так что футбол такая штука: сегодня сыграл плохо, посадили, и кто-то выстрелил», — сказал Мостовой «СЭ».

30-летний Жиго является игроком «Марселя». Француз выступал за «Спартак» с 2018-го по 2022 год, провел 110 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Александр Абустин