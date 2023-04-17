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Сегодня, 16:46

Морозов может стать одноклубником Шапи

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Григорий Морозов.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитником «Бейтара» Григорием Морозовым интересуется «Хапоэль» (Беэр-Шева).

За этот клуб, идущий в чемпионате Израиля на втором месте, выступает российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

При этом и в «Бейтаре» хотели бы продлить отношения с 28-летним защитником, имеющим израильский паспорт и выступающим за иерусалимский клуб на правах аренды из словенского «Целе».

В России Морозов играл за московское «Динамо» и «Уфу».

Григорий Морозов
Футбол
ФК Бейтар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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Источник: «Бавария» сделает все возможное, чтобы избавиться от Садио Мане летом
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