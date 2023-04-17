Морозов может стать одноклубником Шапи

Как стало известно «СЭ», защитником «Бейтара» Григорием Морозовым интересуется «Хапоэль» (Беэр-Шева).

За этот клуб, идущий в чемпионате Израиля на втором месте, выступает российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

При этом и в «Бейтаре» хотели бы продлить отношения с 28-летним защитником, имеющим израильский паспорт и выступающим за иерусалимский клуб на правах аренды из словенского «Целе».

В России Морозов играл за московское «Динамо» и «Уфу».