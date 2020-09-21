Нападающий «Атлетико» Альваро Мората во вторник станет игроком «Ювентуса», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летний испанец подпишет с туринцами трехлетний контракт.

Мората уже играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.

Нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.