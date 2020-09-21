Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Мората во вторник станет игроком «Ювентуса»

19:15
Теги:

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората во вторник станет игроком «Ювентуса», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летний испанец подпишет с туринцами трехлетний контракт.

Мората уже играл за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. В 93 матчах за клуб он забил 27 голов и отдал 18 голевых передач, выиграв с командой 5 трофеев.

Нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил 16 мячей при четырех голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир