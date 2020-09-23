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Мората вернулся в «Ювентус»

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Альваро Мората и Павел Недвед. Фото ФК «Ювентус».
Альваро Мората и Павел Недвед. Фото ФК «Ювентус».
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Испанский форвард Альваро Мората стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист перешел из «Атлетико» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один. Испанец ранее уже выступал за «Юве».

В сообщении указано, что итальянский клуб заплатит за игрока 10 миллионов евро. Также соглашение предусматривает возможность выкупа контракта за 45 миллионов.

27-летний Мората выступал в итальянском клубе с 2014 по 2016 год и играл вместе с нынешним главным тренером туринцев Андреа Пирло. В 93 матчах за команду он забил 27 мячей при 18 голевых передачах.

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