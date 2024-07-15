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Сегодня, 04:42

Мората не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Милан»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората после финала Евро-2024 против Англии (2:1) не стал отвечать на вопрос о своем возможном переходе в «Милан».

«Позвольте мне насладиться победой на чемпионате Европы, сейчас время праздновать, а потом нужно в отпуск. Я продолжу карьеру в Италии? Посмотрим», — приводит журналист Николо Скира слова Мораты.

Контракт Мораты с «Атлетико» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего испанца в 16 миллионов евро.

Альваро Мората
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетико
ФК Милан
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