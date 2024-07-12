Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:54

Мората близок к переходу в «Милан»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в ближайшее время стать игроком «Милана», сообщает DAZN.

По информации источника, красно-черные ведут переговоры об аренде 31-летнего испанца. Сообщается, что сам форвард дал согласие на переход в «Милан».

В прошедшем сезоне Мората провел 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 5 результативных передач. Ранее нападающий выступал за «Ювентус», «Челси» и «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Милан
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Не стало хоккейного тренера Андрея Тарасенко
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Эксперт сравнил боевые возможности F-16 и российских самолетов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольмо — о будущем: «Если клубы хотят моего перехода, они знают, что нужно делать»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости