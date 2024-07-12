Мората близок к переходу в «Милан»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в ближайшее время стать игроком «Милана», сообщает DAZN.

По информации источника, красно-черные ведут переговоры об аренде 31-летнего испанца. Сообщается, что сам форвард дал согласие на переход в «Милан».

В прошедшем сезоне Мората провел 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 5 результативных передач. Ранее нападающий выступал за «Ювентус», «Челси» и «Реал». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.